Incendio in località Crosara, a fuoco il tetto in legno di un’abitazione. Pompieri al lavoro

Probabile origine dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto di una villetta di Crosara – frazione tra le colline intorno a Marostica – per un incendio su cui stanno lavorando dal primo pomeriggio di venerdì più squadre dei vigili del fuoco. In tutto 12 pompieri all’opera dalle 13.30 di oggi.

Un intervento massiccio quello del personale di pronto intervento del 115, al fine di evitare che le fiamme, alimentate dalla copertura costruita in legno, si propagassero al resto della casa. Una corsa contro il tempo che ha avuto buon esito, al termine delle operazioni di spegnimento agevolate dall’utilizzo dell’autoscala in dotazione al corpo.

Luogo di intervento è stato oggi via Sisemol ed è stato confermato che non si ha notizia di persone ferite nel corso dell’emergenza incendio o intossicate. Sul posto sono state inviate le squadre di pompieri di Bassano del Grappa e poi, in supporto, del comando provinciale di Vicenza. Imponente lo spiegamento di mezzi di soccorso, con due autopompe, autobotte, autoscala, utile per evitare, come già accennato, un rogo più vasto che rischiava di intaccare l’intero edificio.

Ad andare distrutta è stata quindi parte delle copertura in legno sul tetto, oltre all’impianto fotovoltaico installato sui cui saranno ordinati approfondimenti per comprendere al meglio le cause dell’emergenza che da lì si sarebbe originata, all’improvviso e senza segnali di malfunzionamento precedenti. La fase conclusiva di bonifica e mezza in sicurezza si è protratta per tutto il pomeriggio odierno.