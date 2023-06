Incetta di premi per l’IC Marostica: 18 primi premi al Concorso Musicale Nazionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’anno scolastico si è chiuso con grandissime soddisfazioni per gli alunni e gli insegnanti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Marostica. Dalla 7ª edizione del Concorso Nazionale “Scuole in musica”, svoltosi a Verona dal 21 al 26 maggio, hanno infatti portato a casa ben 42 premi, di cui 18 primi posti.

Era la prima volta che l’indirizzo musicale partecipava al Concorso, portando studenti di tutti gli 8 strumenti previsti nel piano di studi, quali clarinetto, fisarmonica, violoncello, percussioni, pianoforte, violino, flauto traverso e chitarra.

Tra i primi premi, spiccano tre “assoluti”, che hanno ottenuto punteggio pieno: il duo pianistico composto da Edoardo Pattarello e Benedetta Conforto, il duo di percussioni formato da Luigi Guerra e Samuele Bertapelle e la pianista Arianna Berton. Importante e significativo anche il primo premio ottenuto dall’orchestra della classe 3a D, con l’esecuzione di un medley tratto dal celebre musical “Jesus Christ superstar”.

Grande soddisfazione per questi risultati è stata espressa anche dai docenti di strumento.

“Mi congratulo vivamente con i nostri giovani studenti e studentesse – commenta il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – per questi prestigiosi riconoscimenti ricevuti a livello nazionale. Faccio i complimenti anche agli insegnanti che li hanno seguiti e guidati durante l’anno. Per la nostra città è motivo di orgoglio essere stati rappresentati nel modo migliore in un contesto importante come il concorso ‘Scuole in musica’. E’ la dimostrazione che investire sulla scuola non è mai sbagliato ed è quello che continueremo a fare per dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze luoghi belli e sicuri dove studiare e crescere“.

“Sono contentissima di questo risultato”, aggiunge la consigliera delegata all’istruzione Mara Dalla Rosa. “Siamo orgogliosi come amministrazione di aver supportato gli insegnanti e l’Istituto Comprensivo per l’attivazione nel 2021 di un secondo corso ad indirizzo musicale nella nostra scuola media. Ormai gli studenti sono una cinquantina e avere otto strumenti diversi con un’orchestra è una varietà che non tutte le scuole hanno e della quale andiamo fieri. Faccio un plauso agli insegnanti che continuano a credere a iniziative come questo concorso nazionale, perché così fanno uscire i ragazzi da scuola e valorizzano pubblicamente i loro talenti. Speriamo col nuovo anno scolastico di riuscire ad organizzare un evento che metta in luce i nostri giovanissimi e bravissimi musicisti” conclude.