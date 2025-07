54mila nuovi insegnanti per la scuola italiana. Al via il dl Valditara

Nuova linfa per la scuola italiana. O meglio, nuovi professori: ben 54mila in pù per l’anno scolastico 2025/2026. Li ha annunciato il Ministro dell’Istruzione Valditara, per un intervento che punta a garantire continuità didattica e maggiore stabilità al personale scolastico. Le assunzioni riguardano i posti comuni, il sostegno e l’insegnamento della religione cattolica.

Nello specifico, il decreto firmato da Valditara autorizza 48.504 immissioni in ruolo per posti comuni e di sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 nuovi insegnanti di religione cattolica. In totale, saranno 54.526 le nuove assunzioni previste per l’anno scolastico 2025/2026. Di questi, 13.860 saranno destinati esclusivamente al sostegno. Si tratta di numeri significativi, che mirano a coprire le carenze croniche in organico, soprattutto in alcune aree del Paese.

Ha detto il ministro: “Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record. L’obiettivo del piano è quello di dare maggiori garanzie di continuità didattica agli studenti e di stabilità agli insegnanti”. Nel dettaglio, il ministro ha sottolineato l’attenzione riservata agli alunni con bisogni educativi speciali: “Abbiamo dedicato particolare attenzione alla continuità didattica per il sostegno, consapevoli dell’importanza che essa riveste per i ragazzi più fragili”.