Malore salendo la “strada della Rosina” : morto ciclista 70enne

Un ciclista 70enne è stato colpito da un malore fatale questa mattina, 28 settembre, lungo quella che è conosciuta come “la salita della Rosina”, in valle San Floriano a Marostica.

Ad accorgersi del dramma, un passante che ha allertato i soccorsi dopo aver scorto il 70 esanime a terra. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti sul posto anche l’elisoccorso e hanno tentato a lungo di rianimare il ciclista, purtroppo inutilmente.

