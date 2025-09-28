Scene di ordinaria follia: un’anziana prima investe, poi aggredisce ferito e soccorritori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un episodio dai contorni surreali quello che si è verificato nei giorni scorsi a pochi passi dalla centralissima piazza Rossi di Arsiero, dove un’anziana donna con evidenti difficoltà di deambulazione, alla guida di un’autovettura, avrebbe causato dapprima un incidente stradale con conseguenze non trascurabili per poi lasciarsi andare a ripetute “intemperanze”.

Secondo le ricostruzioni e le numerose testimonianze ricevute, la donna avrebbe urtato con violenza un furgoncino adibito alla vendita a domicilio di prodotti surgelati, proprio mentre il conducente era intento allo scarico della merce. L’impatto avrebbe provocato la caduta dell’uomo, che avrebbe riportato ferite tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari. Un fatto come tanti, divenuto poi al limite dell’inquietante a causa del comportamento successivo della conducente. Invece di prestare soccorso o manifestare rammarico, la donna avrebbe invece inveito contro il malcapitato, accusandolo di intralciare la carreggiata e minacciando l’uso delle mani. Non soddisfatta, si sarebbe poi scagliata verbalmente – e non solo – anche contro alcuni avventori della piazza, colpevoli solo di essersi avvicinati per prestare aiuto.

Sempre testimoni presenti avrebbero parlato di momenti di farneticazione e delirio, attribuiti ad un soggetto non nuovo – a quanto pare – ad atteggiamenti molesti e comportamenti sopra le righe. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino di Schio, competenti per territorio, insieme ad un’ambulanza del Suem che ha prima medicato e poi trasportato il giovane ferito all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Due carri attrezzi sarebbero stati invece necessari per la rimozione dei veicoli incidentati, che avrebbero bloccato parzialmente la viabilità per oltre un’ora. Non sono noti, al momento, eventuali provvedimenti presi nei confronti dell’anziana automobilista.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.