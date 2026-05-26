Marostica Summer Festival: la XII edizione con le star David Byrne, John Legend e Europe

David Byrne, John Legend e Europe, ma anche Blanco, Il Volo, Negramaro,

Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Luca Carboni. La XII edizione di Marostica Summer Festival Volksbank proporrà dal 26 giugno all’11 luglio dieci date imperdibili, destinate a portare in Piazza Castello fra le produzioni più prestigiose

della scena internazionale e il meglio della musica italiana, con un sold out annunciato (Claudio Baglioni) e due concerti verso il tutto esaurito (David Byrne e Il Volo).

“Il Marostica Summer Festival Volksbank – dichiara il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo – si riconferma il ‘salotto buono’ per i concerti del Veneto, un luogo d’incontro tra musica, cultura e bellezza. Anche quest’anno siamo riusciti a portare nella nostra città nomi di primo piano del panorama musicale, ottenendo un risultato importante non solo in termini artistici, ma anche per la promozione dell’immagine di Marostica a livello nazionale. Il festival rappresenta una vetrina per il turismo e un’occasione per mostrare il valore del nostro territorio, coniugando intrattenimento e valorizzazione culturale”.

“Eventi di questa portata – sottolinea l’assessore al Turismo e attività produttive, Ylenia Bianchin – non solo arricchiscono l’offerta culturale del territorio, ma generano anche un’importante opportunità economica per le attività locali. Per questo è fondamentale il dialogo costante con le associazioni di categoria. Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo possiamo garantire che il festival sia un’esperienza positiva per tutta la comunità, valorizzando il tessuto economico e sociale di Marostica”.

“Il festival, edizione dopo edizione, ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate veneta e italiana, imponendoci sfide organizzative sempre più importanti – dichiara Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi -. Il programma di quest’anno spazia dal rock visionario di David Byrne all’eleganza pop-soul di John Legend, dalla leggenda dell’hard rock degli Europe alla nuova generazione italiana rappresentata da Blanco, passando per le grandi storie della musica del nostro Paese firmate Negramaro, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Il Volo, Francesco Gabbani e Luca Carboni. Un cartellone di altissimo livello con alcune produzioni internazionali impegnative, che richiedono un’organizzazione all’altezza: modelli di sicurezza rigorosi, standard elevati di accoglienza e una macchina organizzativa collaudata. Siamo pronti”.

“Siamo lieti di sostenere e affiancare il nostro nome al Marostica Summer Festival Volksbank, evento che nel corso degli anni è diventato una vera eccellenza del nostro territorio. Come Banca profondamente radicata nel Vicentino, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che contribuiscono a valorizzare la comunità e a generare sviluppo, mettendo

in connessione persone, imprese e territori”, afferma Andrea Garbin, direttore dell’Area Vicenza di Volksbank.

“Avere la possibilità, per i nostri cittadini – commenta la presidente di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Piera Campana – di poter assistere ai concerti di artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, in una cornice unica, che è quella di Piazza degli Scacchi, e con la garanzia di un’organizzazione di grande professionalità ed esperienza, come quella di DuePunti Eventi, è davvero un privilegio. Ed anche la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, quindi, contribuisce volentieri affinché questa opportunità – che, oltre a portare arte, vivacità e socialità al territorio, genera visibilità ed una importante ricaduta economica – possa concretizzarsi”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.