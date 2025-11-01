Scivola sul sentiero, intervengono i soccorsi

Questa mattina verso le 10.30 il Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni è stato attivato per un’escursionista che aveva riportato un trauma ad una caviglia mentre percorreva, in compagnia del marito, un sentiero in località Col della Berretta. Risaliti alla posizione della coppia, i soccorritori si sono avvicinati con il fuoristrada, proseguendo poi a piedi per una cinquantina di metri, assieme al marito della donna andato loro incontro. Raggiunta la 56enne di Marostica le sono state prestate le prime cure. L’infortunata è stata poi trasportata al mezzo di soccorso e da lì accompagnata alla propria macchina parcheggiata vicino a Baita Biancoia. La coppia si è poi diretta al pronto soccorso.

