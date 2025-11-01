Sold out da brivido per l’Halloween al castello. Fotogallery

Un sold out da brivido, nel vero senso della parola, per la Notte di Halloween al castello inferiore di Marostica, che per l’occasione si è trasformata in un set che ha visto la partecipazione di circa cento attori.

Un trionfo che ha confermato l’importanza dell’evento, imperdibile nel panorama veneto. Dalle 17 alla mezzanotte storie di fantasmi, delitti e antiche leggende hanno preso vita in un percorso immersivo che ha coinvolto tutte le sale del castello, fino alle torri e alla ronda, regalando ai visitatori un’esperienza ad alto tasso di suggestione.

Da quindici anni, l’associazione Pro Marostica è protagonista di questo appuntamento all’interno della rassegna ‘Veneto Spettacoli di Mistero’, valorizzando l’antica fortezza come palcoscenico ideale per l’evento. Anche quest’anno, la manifestazione ha registrato il sold-out in pochissimo tempo dall’apertura delle prenotazioni.

