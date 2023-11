Ritrovata da un passante a Mussolente la 18enne scomparsa. E’ stata portata in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

AGGIORNAMENTO ORE 11.46. È stata ritrovata in discrete condizioni fisiche alle 10:50, da un passante nei pressi di un’abitazione nella zona dove è scomparsa a Mussolente, la ragazza 18enne di cui non si avevano notizie dalla mattina di ieri. La giovane è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale, presenti sul posto i vigili del fuoco e carabinieri che hanno ricevuto la telefonata del ritrovamento. Le ricerche dei vigili del fuoco erano scattate ieri con l’attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura. Impegnati nelle ricerche coordinate dall’unità di comando locale di Vicenza, la squadra di Bassano, i nuclei cinofili il personale TAS (topografia applicata al soccorso), il reparto volo con l’elicottero Drago 154, il nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, personale volontario della protezione civile e carabinieri.

ORE 8.30. Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche di Aurora Zonta, la 18enne di Casoni di Mussolente scomparsa da ieri mattina presto, quando la madre non l’ha trovata sul suo letto.

E’ il Comune di Mussolente, sulla propria pagina Facebook, a rendere noto che alle dieci di questa mattina le ricerche risultano ancora senza esito. Il sindaco, Cristiano Montagner lancia un appello: “Su richiesta dei carabinieri chiediamo a tutti i cittadini residenti a Casoni, Sacro Cuore di Romano, Marini di Cassola, provvisti di telecamere private a circuito chiuso interno che essi stessi visionino le riprese per verificare se tra le ore 3:30 e le ore 07:30 (o anche dopo) del 1° di novembre possano esserci immagini che riconducano ad Aurora”.

Nel caso i privati rintraccino qualche immagine importante e utile per il ritrovamento di Aurora, segnalate chiamando il numero 335-1240982 del Centro Operativo Comunale di Mussolente.

Una scomparsa che sta suscitando molta apprensione non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità: Aurora è una ragazza fragile e non ha portato con sé né il cellulare né altri effetti personali.

Sul posto per le ricerche sono operative una quarantina di persone, fra forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e dipendenti comunali. Le ricerche sono iniziate ieri intorno alle 11,30, dopo che la madre per quattro ore non è riuscita a rintracciarla.

Per quel che riguarda i pompieri, sul posto sono presenti l’unità di comando di Vicenza, la squadra di Bassano, gli esperti in topografia applicata al soccorso, le unità cinofile e i volontari della protezione civile coordinati dal funzionario di turno. Ricognizioni dall’alto vengono effettuate anche dell’elicottero del reparto volo di Venezia e il nucleo regionale Sapr (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ossia i droni) del Veneto. Sul posto anche i carabinieri.