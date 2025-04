Schianto sul confine: grave ragazzina sbalzata fuori e finita sotto l’altra auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico incidente stradale fra due auto nel primo pomeriggio al confine fra Mussolente (Vicenza) a San Zenone degli Ezzelini (Treviso), lungo la strada provinciale 248 che da Bassano del Grappa porta a Montebelluna: due donne sono rimaste ferite.

Il frontale è avvenuto alle 13,40 di oggi, mercoledì 9 aprile, in via San Martino, all’incorcio con via Capitello al confine con Mussolente ma in territorio di San Zenone: nell’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, madre e figlia che viaggiavano a bordo di una Peugeot 106 sono state sbalzate fuori dall’auto e una delle due donne, una ragazzina di 14 anni, è finita sotto l’altra auto, una Fiat Tipo, illeso l’altro conducente.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e supportato il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Le due donne ferite sono state stabilizzate sul posto dal personale del Suem: una è stata elitrasportata all’ospedale di Treviso, mentre l’altra è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Montebelluna. Nell’incidente è stato anche gravemente danneggiato un capitello votivo che probabilmente dovrà essere demolito. La polizia locale ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.