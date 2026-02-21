Addio a Marco Zaminato, l’imprenditore 44enne morto in Florida

Lutto a Nove per la scomparsa dell’imprenditore Marco Zaminato, che ha accusato un malore mentre si trovava in Florida per una fiera internazionale ed è deceduto nella sua stanza d’albergo.

44 anni, padre di due bambini piccoli, il dirigente dell’azienda di arredo bagno AeT Italia si trovava a Orlando quando, dopo aver accusato un forte malessere, è rientrato in albergo.

Come riporta Rete Veneta, l’uomo ha chiamato la famiglia avvisando che non si sentiva bene e che sarebbe rientrato in albergo.

Non avendolo sentito troppo a lungo, i famigliari hanno avvisato i colleghi presenti negli Stati Uniti, i quali a loro volta hanno chiamato le autorità.

Zaminato è stato trovato morto nella sua camera d’albergo.

La notizia ha gettato nello sconforto non solo Nove, ma tutto il bassanese, dove Zaminato era molto conosciuto e stimato.

In Florida è volata la compagna Anna, per espletare le pratiche per il rientro della salma.

