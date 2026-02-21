Spaccio a Parco Città, droga smerciata in confezioni a forma di cono gelato

Un packaging dalla forma rassicurante e dai colori sgargianti avrebbe dovuto trarre in inganno e non rivelare che il contenuto era droga, ma l’atteggiamento guardingo del 23enne individuato a Parco Città a Vicenza non ha portato i Carabinieri fuori strada e il giovane è stato identificato e condannato agli arresti domiciliari.

L’operazione è scattata nella mattinata di ieri nell’area di Parco Città, in via Carlo Mollino. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio nelle aree di aggregazione, hanno notato il giovane aggirarsi con fare guardingo e sospetto tra i vialetti del parco. L’immediato controllo ha confermato i sospetti: addosso al 23enne sono state rinvenute diverse dosi di hashish e, con sorpresa dei militari, alcune confezioni di marijuana sigillate in un packaging olografico a forma di cono gelato.

Una strategia di marketing criminale già vista su alcuni siti online di Cbd legale, utilizzata in questo caso per attirare una clientela di minore età.

Dal parco le indagini si sono spostare a casa del 23enne dove i militari hanno rinvenuto 31 bustine a forma di gelato contenenti circa 93 grammi di marijuana già pronte per la vendita, diversi pezzi di hashish, bilancini di precisione, un trituratore e 39 buste vuote con la stessa grafica, pronte per essere riempite.

Il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

