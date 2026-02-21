Doveva scontare oltre 4 anni: rintracciato in casa e arrestato

Doveva essere in carcere a scontare una pena di quattro anni e quattro mesi per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, tentata rapina e lesioni volontarie commessi nel 2008 e 2023 e invece era a casa a Vicenza, dove gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile lo hanno rintracciato ieri e arrestato.

Un cittadino italiano di 42 anni è così finito dietro le sbarre a seguito dell’ordine di carcerazione del Tribunale di Siena.

Il cumulo della pena arriva da una serie di reati commessi dall’uomo: resistenza e minacce a pubblico ufficiale nel 2008, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie nel 2023.

Proprio la gravità degli ultimi episodi ha contribuito a determinare l’entità della pena residua da scontare.

Al termine delle attività di polizia e della compilazione degli atti negli uffici della Questura, il 42enne è stato scortato dagli agenti della Squadra Mobile nella Casa Circondariale di Vicenza, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la durata della condanna.

