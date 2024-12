Scontro frontale tra due auto: entrambe le conducenti in ospedale in codice giallo

Incidente “in pausa pranzo” nel primissimo pomeriggio di oggi a Nove, con una Citroen e una Nissan a collidere frontalmente in via Molini. Uno scontro violento che ha determinato trami e contusioni da valutare per le rispettive conducenti dei veicoli coinvolti, vale a dire a una 60enne novese e una 57enne residente a Bassano del Grappa.

Le due donne alla guida sono state prontamente soccorse dalle squadre sanitarie inviate sul posto dall’ospedale di Bassano del Grappa, per poi venire trasportate in pronto soccorso in codice giallo per entrambe. Il 118 è stato interpellato intorno alle 13.30. Coinvolte le automobiliste S.S. – rese note le sole iniziali – e C.P., con intervento di supporto offerto dalla polizia locale Polizia Locale Nordest Vicentino e per la gestione del traffico da parte dell’Unione Montana del Bassanese. La sessantenne alla guida della Citroen potrebbe aver accusato un lieve malore, perdendo così il controllo dell’auto che ha “tagliato” la corsia di marcia invadendo quella opposta, non consentendo all’altra guidatrice di schivare l’ostacolo improvviso.