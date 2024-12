Muore poco dopo il rientro dal Congo: verifiche sanitarie nel trevigiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Nella serata del 16 dicembre è stato comunicato dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana un caso sospetto di febbre con emorragia in una persona di 55 anni, rientrata di recente da un viaggio in Congo, residente a Trevignano (Treviso)”. Lo comunica la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto.

La vittima, Andrea Poloni, che faceva parte di un’organizzazione umanitaria, era rientrato recentemente dalla Repubblica Democratica del Congo ed era stato trovato riverso in casa, privo di sensi, lunedì pomeriggio. Sono in corso gli accertamenti diagnostici, che consentiranno di fare luce sull’eziologia della malattia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

” In attesa degli accertamenti diagnostici – spiega una nota della Regione – sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Spallanzani e l’Istituto Superiore di Sanità.

“È stato attivato il protocollo previsto, disponendo anche l’isolamento fiduciario domiciliare per l’unico contatto noto e avviando la relativa sorveglianza sanitaria” conclude il comunicato regionale.