Nuovo Commissariato di Polizia, ci sono fondi e firme per il via libera. Sarà pronto entro il 2028

E’ arrivata l’ufficialità del “nero su bianco” dopo le rassicurazioni verbali dalla Capitale sul progetto del nuovo Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, che sorgerà nell’area dell’ex caserma Monte Grappa. Un investimento da 6 milioni di euro complessivi, che prevede una riqualificazione generale, garantiti da fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la fase di progettazione che si prevede da concludere entro la prossima estate e la consegna della sede entro il 2028.

A darne notizia è il sindaco bassanese Nicola Finco che, lo scorso settembre, aveva fatto da capo alla delegazione dell’amministrazione comunale in “missione” a Roma per l’incontro con Matteo Salvini, vicepremier e ministro preposto. Oggi proprio la firma sul decreto che di fatto sancisce il definitivo via libera.

Stamattina la riunione ospitata in Prefettura sul tema, per un accordo che coinvolgi su piani diversi Comune, Regione Veneto e Governo. Una conferma di un’istanza che va pensata sia in termini di miglioramento in termini di sicurezza dei cittadini, vista la funzione della sede della Polizia di Stato, e di ri qualificare nel profondo un lotto “storico” della città. “Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per l’attenzione dimostrata verso la città di Bassano- si legge nella dichiarazione firmata dal primo cittadino locale -. Lo sblocco di questi fondi ci permette di avviare la costruzione del nuovo commissariato e di procedere con il recupero definitivo e complessivo della caserma Monte Grappa”.

Il cronoprogramma prevede uno stanziamento iniziale di un milione di euro per la fase di

progettazione, che si concluderà entro l’estate del 2025, con l’obiettivo di iniziare i lavori

successivamente e completare l’opera entro il 2028. “Il lavoro di squadra ha portato ai risultati sperati. Desidero ringraziare il Prefetto e l’Agenzia del Demanio per il prezioso supporto e la collaborazione costante. Finalmente – conclude Finco – il Commissariato di Bassano avrà una sede adeguata e accogliente, recuperando al contempo una struttura già esistente e contribuendo alla riqualificazione di un’area strategica per la città.”