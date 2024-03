Omicidio Giulia Rigon, il pm: “Massacrata di botte, chiedo l’ergastolo per Cappellari”

Il pubblico ministero Alessia Grenna ha chiesto l’ergastolo per Henrique Cappellari, il 30enne accusato dell’omicidio volontario aggravato di Giulia Rigon, sua compagna e commessa di 31 anni originaria di Asiago.

Una assassinio atroce, avvenuto in un parcheggio di via Capitelvecchio a Bassano del Grappa il 19 dicembre 2021. Un crimine maturato in un contesto di disagio: i due vivevano nel camper parcheggiato appunto nell’area di sosta alle porte del centro bassanese. Il verdetto della giuria è atteso per domani.

Ieri, 6 marzo, in Tribunale a Vicenza si è svolto il dibattimento, con gli interventi del legale della famiglia di Giulia, Antonio Marchesini, e quello di Cappellari, Dario Lunardon. “Cappellari ha massacrato Giulia di botte, l’ha colpita ripetutamente con calci e pugni, per sfondarle da ultimo il torace, salendole in cima di peso”, questo il riassunto di quanto accaduto quella sera, secondo la ricostruzione della pm.