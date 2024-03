Vicenza, la sesta sinfonia s’interrompe al 95′: 1-1 a Padova nel derby da podio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Solo un minuto di “resistenza” in più e il L.R. Vicenza si troverebbe oggi a festeggiare la sesta vittoria di fila in campionato (di serie C), però sfumata, e la conferma del 3° posto in solitaria, evitando l’aggancio in classifica – invece avvenuto – da parte della rediviva Triestina e della invece sempreviva Atalanta junior. Ma sempre in debito di una partita da recuperare, con il Fiorenzuola, dopo l’allagamento del Menti e il rinvio.

Una vittoria clamorosa nel derby veneto di vicinato che sfugge dalle mani e dai piedi dei biancorossi in campo all’Euganeo di Padova, ieri sera, a recupero inoltrato. Al 95′ infatti è arrivato il colpo gobbo dei biancoscudati, firmato da Faedo con un tiro al volo da fuori area, in corsa, e pure con deviazione di un difensore berico a gabbare il portiere del “Lane”. Il tutto davanti a quasi 1.500 tifosi vicentini che già pregustavano il malloppo pieno.

Un punto in trasferta comunque prezioso, contro un undici che naviga 15 punti sopra al 2° posto nel girone A e che, come d’altronde la squadra di mister Vecchi, gode di un ottimo momento di forma. Anche se ieri per tre quarti di partita sono stati proprio i biancorossi in formato export a brillare di più, dominando i primi 45′ in particolare sulle palle alte, colpendo due legni di testa (craniate di Ferrari e Cuomo) e andando in gol a inizio secondo tempo con l’ariete Ferrari su cross di Costa, battendo il Donnarumma meno milionario della famiglia. La reazione padovana, nella ripresa, però, è stata importante in un crescendo di occasioni nel finale di derby, fino alla stoccata sporcata dell’uno a uno. Ride il Mantova, che ne scarica quattro (a zero) alla Pro

Anche per l’altra compagine vicentina, del girone A, l’Arzignano Valchiampo, un punto in saccoccia nel turno infrasettimanale. Allo Stadio Dal Molin, nell’anticipo di martedì sera, si è registrato l’ennesimo pareggio a reti bianche per la squadra di Bianchini, che continua così a galleggiare appena sopra la zona a rischio. Praticamente nessuna palla gol per gli ospiti allenati dall’ex gloria del Vicenza “Gio Lopez”, capitano negli anni ’90, almeno 4/5 spunti da rete per i locali che difettano però nella mira. Uno 0-0 contro l’Albinoleffe che lascia al 15° posto i vicentini dell’Ovest, che allunga a cinque partite il digiuno da vittorie.

GLI HIGHLIGHTS DELLE VICENTINE