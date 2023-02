Ospedale di Bassano: un armadio intelligente per la distribuzione diretta dei farmaci h24

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per la distribuzione diretta dei farmaci in ospedale l’Ulss 7 Pedemontana introduce al San Bassiano una piccola rivoluzione: è stato attivato infatti ieri un nuovo sistema, basato sulla tecnologia smart locker. Si tratta di un “armadio intelligente”, installato presso la Distribuzione Diretta Farmaci dell’ospedale San Bassiano, accanto alla portineria, dotato di una serie di scomparti refrigerati di varie dimensioni.

D’ora in avanti, gli utenti che hanno difficoltà nel ritirare i farmaci negli orari d’apertura, anziché recarsi presso gli sportelli della Distribuzione diretta del Servizio Farmaceutico Territoriale potranno ritirarli direttamente presso questo distributore, utilizzando il codice personale ricevuto tramite e-mail oppure sms. Per i pazienti questo significa la possibilità di ritirare i farmaci nel momento più comodo, essendo il nuovo distributore attivo per tutto l’ario di apertura al pubblico dell’ospedale, sabato e domenica compresi, e senza attese.

“La tecnologia degli smart locker è già di uso comune – sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza -, ma siamo la prima azienda socio-sanitaria in Veneto e tra le prime a livello nazionale a utilizzarla per la distribuzione diretta dei farmaci in ospedale. Si tratta di una piccola-grande innovazione, che porterà dei benefici concreti sia per i pazienti, sia per l’azienda sul piano organizzativo. Il tutto con la massima garanzia di sicurezza e di appropriatezza della terapia. Partiamo con l’ospedale di Bassano, ma naturalmente se questo progetto darà i risultati attesi siamo pronti a replicarlo anche negli ospedali di Santorso e Asiago“.

“Un ulteriore passo in avanti relativamente ad una teconologia all’avanguardia e sempre più sofisticata che consente anche un maggior controllo della parte farmacologica – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin -. I benefici che ha il cittadino sono immediati e l’utente finale risparmierà tempo, migliorando la qualità della vita grazie ad una maggiore accessibilità, garantita 24 ore su 24″.