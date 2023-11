Incendio in casa, le fiamme partono dallo sgabuzzino. Pompieri all’opera a Pove

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio ieri alle 18 lanciato al 115 da un’abitazione privata di Pove del Grappa, costruita su due livelli, dopo la diffusione di parecchio fumo al primo piano. L’origine è stata individuata in uno sgabuzzino, in seguito a un probabile corto circuito elettrico, su cui sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa.

I pompieri bassanesi sono stati inviati dalla centrale operativa che ha raccolto la richiesta di supporto in via Tagliamento, nella cittadina povese, per affrontare il problema scaturito in una villetta singola.

Giunti sul posto su due automezzi in dotazione e operando con cinque vigili del fuoco, sono rimasti al lavoro per circa due ore e mezza: immediato lo spegnimento del circoscritto rogo che non ha “sconfinato” in altre sale dell’abitazione, a cui è seguita poi una successiva fase di ispezione e bonifica dell’interno dello stabile. Sono andati distrutti parti di mobilio e del materiale per la casa che erano custoditi nel ripostiglio casalingo. Nessun danno rilevante alla struttura, salvo il tipico residuo da fumo sulle pareti, né problemi di natura fisica per gli inquilini.

La squadra di pompieri intervenuta ha disposto l’inibizione del piano dove si sono sviluppate le fiamme ieri sera, almeno fino al ripristino dell’impianto elettrico e delle condizioni minime richieste di salubrità degli ambienti.