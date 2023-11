Music Around “al cubo”: terza stagione in corso con voce ad artisti, classifiche e di tutto un po’

Due anni (e oltre) di Music Around, due ore settimanali di approfondimenti musicali, brani di tendenza e pure d’amarcord da ascoltare e tante pillo e curiosità selezionate con cura e “perizia” da Silvia Scagliarini, la speaker in forza alla squadra di Radio Eco Vicentino che ogni venerdì dalle 17 alle 19 “lancia” i nostri radiowebascoltaori (belli carichi) verso il fine settimana.

Confermatissima nel palinsesto di REC la puntata settimanale in musica per la sua terza stagione, dopo il “varo” varo ufficiale del settembre 2021 e il continuo aggiornamento nei contenuti e nella musica da proporre, con redini e microfono affidate a Silvia dallo studio di Schio, in diretta al venerdì e in replica alla domenica e al martedì sera alle 21.

Sempre connessi non solo con le tendenze del momento in ambito musicale e con le classifiche “around the world“, italiane ed estere ma anche con ospiti cantanti e cantautori emergenti a viva voce a raccontare della loro musica e di se stessi. In alcune occasioni in studio insieme alla nostra speaker oppure in collegamento telefonico per le interviste botta & risposta che incalzano a ritmo di musica l’appuntamento del venerdì pomeriggio. Sempre poi disponibile in formato podcast sui canali dedicati di Radio Eco Vicentino.

Grazie alla conoscenza “off limits” del panorama musicale di Silvia Scagliarini si spazia e si ascolta “di tutto un po’, alternando brani che si possono definire d’epoca a quelli più attuali” come lei stessa confida tra un “lancio” e l’atro, con una predilezione che si percepisce e che svela l’anima “rock” della nostra voce al femminile, sempre informatissima sulle novità e sulle notizie che riguardano gli artisti italiani e di tutto il globo musicale.

Ascolta “Music Around del 27 Ottobre 2023” su Spreaker. Qui sopra l’ultima puntata in podcast.

Ascoltare per credere.