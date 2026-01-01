Diego Castelli, sabato i funerali. Michelusi: “Prima che un agente, una persona splendida”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si svolgeranno dopodomani, sabato 3 gennaio alle 10, nella chiesa arcipretale S. Stefano di Piovene Rocchette i funerali di Diego Castelli, il 52enne istruttore del consorzio di Polizia Locale Ne.Vi., improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari dopo un malore fatale che non gli ha dato scampo.

Castelli, agente prezioso e molto stimato in tutti i comuni dove negli anni ha prestato servizio, stava lavando l’auto presso in distributore quando, nel pomeriggio di lunedì, si sarebbe accasciato al suolo senza più riprendere conoscenza: “Il Consorzio della Polizia Locale Nordest Vicentino – si fa interprete di un pensiero diffuso Giampi Michelusi, sindaco di Thiene – piange la scomparsa di Diego Castelli, agente altamente professionale e preparato, che ha svolto il proprio servizio con grande passione, competenza e uno spirito sempre solare. Con la sua perdita il Ne.Vi. perde una persona splendida, prima ancora che un valido professionista. Un pensiero sincero va a tutti i colleghi e, in modo particolare, alla sua famiglia, a cui esprimo la mia più sentita vicinanza”. E domani sera, sempre nella centrale chiesa di Piovene, dalle 19.15 la recita del santo rosario. Come da disposizioni della famiglia, in luogo dei fiori, eventuali offerte saranno raccolte a favore della Fondazione Città della Speranza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.