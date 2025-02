Rapina con coltello in centro storico nel giorno di mercato. “Strappati via” 1.500 euro

Una rapina dai contorni violenti è andata a segno ieri mattina alle 10 in un negozio del centro di Bassano del Grappa. E sta suscitando la reazione a parole di più voci in città. Il delinquente che avrebbe agito in solitudine ha estratto un coltello di fronte al commesso della filiale commerciale di “Just in case” di via Roma, che vende accessori per dispositivi tecnologici, smartphones in particolare. Siamo a due passi da Piazza delle Liberta, a fianco della Farmacia “Alle due colonne”.

A sorprendere che il colpo sia avvenuto nel giorno di mercato infrasettimanale, con il centro storico cittadino brulicante di persone. Dopo aver sguainato la lama, il rapinatore ha subito intimato al commesso, un trentenne di Rosà, di consegnargli l’incasso in denaro. Un bottino di circa 1.500 euro. Si tratterebbe di un soggetto di origini straniere.

A indagare sul fatto di cronaca sono gli agenti di polizia di Stato del Commissariato locale. Il sindaco Nicola Finco, informato in giornata, ha espresso il proprio disappunto attraverso un comunicato stampa, specificando che si tratta di un caso isolato. “Siamo vicini a chi ha subito questo gesto. La sicurezza della nostra città è una priorità e, in momenti come questi, risulta fondamentale garantire una risposta immediata e coordinata tra tutte le forze dell’ordine. Confidiamo nel loro lavoro e ci auguriamo che il responsabile venga assicurato quanto prima alla giustizia”. Passate al setaccio le telecamere pubbliche e private puntate su via Roma e nei dintorni per acquisire dei filmati digitali utili all’individuazione dell’autore dell’intrusione.

L’autore del reato predatorio ieri si era presentato all’interno del negozio come un normale cliente. Ben vestito e tutt’altro che agitato, ad un certo punto, una volta rimasto solo di fronte all’unico dipendente presente, gli ha imposto di “prelevare” tutto quanto si trovava nel registratore di cassa. Ad un primo rifiuto, è entrato in scena il coltello e le pretese sono salite di tono, costringendo il commesso a desistere e consegnare il malloppo, per poi chiamare il 113 dopo la fuga del rapinatore.