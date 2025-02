Dal Carnevale all’antico Capodanno veneto, dal gospel (e non solo) al teatro: gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora tanto Carnevale sul menù del weekend. Ma non è tutto qui. Nel fine settimana a cavallo tra febbraio e marzo si potranno vivere anche altre interessanti esperienze. Il fascino dell’antico Capodanno veneto, l’atmosfera coinvolgente e gioiosa della musica gospel. Passando anche per il teatro sperimentale. Insomma, un nuovo weekend denso di appuntamenti. Per chi avesse bisogno di una “bussola” per orientarsi, Radio Eco Vicentino viene in aiuto. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto come d’abitudine il punto degli eventi in programma.

A Vicenza, domani 1° marzo, l’appuntamento è con Circus – Carnevale in centro. Sempre nel capoluogo berico, stasera, la Basilica dei Santi Felice e Fortunato farà da sfondo a Joyful Voices, non solo Gospel. Il coro Arsamanda proporrà un concerto Gospel & Spirituals, con l’aggiunta di canzoni pop contemporanee.



In quel di Arzignano, domani 1° marzo, la biblioteca propone Animare la carta. La designer Nadia Fusco insegnerà ai bambini tecniche e metodi per costruire e personalizzare le loro maschere di Carnevale. A Schio, domani e domenica 2 marzo, torna Carnevale insieme. Una due giorni di sfilate, animazione e stand gastronomici.

Da oggi fino a domenica 2 marzo, si potrà celebrare l’antico Capodanno veneto. Iniziative a tema in programma a Montecchio Maggiore, Camporovere di Roana, Roana, Canove di Roana, Asiago, Velo d’Astico e Posina. Domani 1° marzo, il Teatro Comunale di Thiene propone Sonics in Toren, uno spettacolo di sperimentazione acrobatica, atletica e visuale.

Rimanendo a Thiene, oggi e domenica 2 marzo, non può mancare l’appuntamento con l’omonimo Carnevale. Anche Bassano del Grappa, domenica 2 marzo, si prepara a festeggiare il Carnevale con la tradizionale Sfilata dei Carri Mascherati. Un evento ricco di colori, musica e spettacolo.

Domani e domenica 2 marzo, un ricco programma di iniziative carnevalesche animerà anche Tonezza del Cimone. Lo stesso discorso vale per Pove del Grappa, dove, domani 1° marzo, l’appuntamento è con il Carnevale sotto le stelle.

Neppure l’Altopiano dei Sette Comuni, domani e domenica 2 marzo, sarà immune all’atmosfera del Carnevale. Appuntamenti in calendario a Cesuna, Treschè Conca e Roana. A Schio infine, stasera, si terrà l’incontro “Oltre il traguardo“. Alex Schwazer, campione olimpico di marcia, e Jacopo Pozzi, autore e docente all’Università cattolica del Sacro Cuore, dialogheranno su sport, resilienza e seconde possibilità.

