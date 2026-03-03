E’ pronta la nuova Casa della Comunità: investimento da 3,9 milioni di euro

Sono conclusi i lavori per la costruzione della nuova Casa della Comunità a Romano d’Ezzelino, frutto di un investimento di oltre 3,9 milioni di euro finanziato tramite fondi Pnrr.

La nuova struttura sorge al civico 4 di via Gioberti, in centro, in un’area messa a disposizione dall’amministrazione di Romano d’Ezzelino, al posto dello stabile che un tempo ospitava l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale.

L’opera è il risultato di un intervento completo di demolizione e ricostruzione, iniziato nell’aprile 2024, che ha portato alla realizzazione di un edificio che si sviluppa su due piani per una superficie totale di 1.064,5 metri quadri. Al piano terra è previsto un punto informazioni, all’ingresso, dal quale si accederà all’area di attesa, con un Punto Unico di Accesso organizzato in open-space e in diretto contatto con l’ufficio amministrativo. Sul lato sud del piano saranno collocati invece tutti i servizi delle cure primarie, dunque con la presenza di medici e infermieri, e assistenziali, mentre sul lato nord troverà spazio l’ufficio amministrativo e una sala polivalente. Sul lato opposto rispetto all’ingresso principale saranno collocati invece i locali per il Centro di Salute Mentale e il Ser.D, garantendo così una maggiore privacy agli utenti del servizio.

Al primo piano, invece, sarà collocato il Consultorio Familiare, il Servizio Tutela per i Minori, la Neuropsichiatria Infantile e altri 6 ambulatori specialistici.

“Avere concluso anche questo intervento in anticipo rispetto alla scadenza di fine marzo prevista per le opere Pnrr conferma una volta di più la capacità di questa azienda di avere gestito in modo efficiente e rigoroso un numero così elevato di cantieri e tutti di grande rilievo per il territorio – ha commentato l’ex direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – In questi due anni abbiamo gettato le basi per un radicale riassetto nell’organizzazione dei servizi territoriali, valorizzando e potenziando la continuità della presa in carico tra ospedale e territorio e potenziando i servizi di prossimità ai cittadini. Questa è un’eredità la cui portata deve essere ancora compresa dalla popolazione, ma sono certo che i benefici saranno evidenti”.

Conclusi i lavori, l’azienda socio-sanitaria completerà ora l’iter per il collaudo e gli allacciamenti, con l’obiettivo di attivare la nuova Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino nelle prossime settimane.

“Portare diagnosi, assistenza e cura più vicino al cittadino è un principio cardine del nostro impegno perché significa prestare attenzione alla persona, migliorando e ottimizzando il funzionamento di tutto il sistema sanitario regionale – sottolinea il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani – Una nuova casa di comunità nel Veneto rappresenta un ulteriore e importante traguardo nel completamento della rete della sanità territoriale della Regione”.

