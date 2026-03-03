Morte Paolo Mendico, indagati per stalking 4 compagni di scuola
I compagni, che frequentavano la classe di Paolo nella sede staccata dell’istituto Pacinotti a Santi Cosma e Damiano, lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”. Questo avrebbe provocato nel 14enne: “un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il reato contestato ai minori è previsto dall'articolo 612 del codice penale, gli “atti persecutori”, mentre l'indagine principale, in mano alla Procura di Cassino, riguarda l'istigazione al suicidio e al momento resta ancora contro ignoti. Con molta probabilità le due Procure potrebbero confrontarsi a breve sull'esito delle rispettive verifiche, entrambe volte a stabilire eventuali responsabilità per la morte di Paolo Mendico. Il lavoro del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, noto come Racis, su chat, foto e messaggi sarebbe ormai alla fase conclusiva e, almeno per quanto riguarda l'indagine di Cassino, la chiusura dell'inchiesta è attesa tra la fine di marzo e aprile.