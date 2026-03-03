Morte Paolo Mendico, indagati per stalking 4 compagni di scuola

, il 14enne che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, lo scorso mese di settembre dopo presunti episodi di bullismo. Il ragazzo riceveva spesso battute sulla sua statura, sul suo fisico esile e sui suoi capelli lunghi e biondi, tanto da essere soprannominato 'Nino D'Angelo', come il famoso cantante napoletano o “Paoletta”. Sulla vicenda sono aperte due inchieste: quella appunto della procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni compagni di classe e presunti bulli che avrebbero preso di mira Paolo; e quella della procura di Cassino, che al momento risulta contro ignoti, cui spetta invece il compito di verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti nella vicenda – dirigenti, professori e personale scolastico – si possano ravvisare reati o omissioni.

I compagni, che frequentavano la classe di Paolo nella sede staccata dell’istituto Pacinotti a Santi Cosma e Damiano, lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”. Questo avrebbe provocato nel 14enne: “un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il reato contestato ai minori è previsto dall'articolo 612 del codice penale, gli “atti persecutori”, mentre l'indagine principale, in mano alla Procura di Cassino, riguarda l'istigazione al suicidio e al momento resta ancora contro ignoti. Con molta probabilità le due Procure potrebbero confrontarsi a breve sull'esito delle rispettive verifiche, entrambe volte a stabilire eventuali responsabilità per la morte di Paolo Mendico. Il lavoro del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, noto come Racis, su chat, foto e messaggi sarebbe ormai alla fase conclusiva e, almeno per quanto riguarda l'indagine di Cassino, la chiusura dell'inchiesta è attesa tra la fine di marzo e aprile.