Rissa davanti alla chiesa, quattro giovani denunciati: tre sono minorenni

Una zuffa è l’ultima cosa alla quale si vorrebbe assistere nei pressi di un luogo di culto. Eppure si tratta proprio di ciò che, lo scorso 5 novembre, è accaduto nel piazzale antistante la chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria a Romano d’Ezzelino. Verso le 17.45 di quel giorno, infatti, si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani, tra i quali anche minorenni.

Informati due giorni dopo, il 7 novembre, dal parroco della chiesa, i carabinieri hanno proceduto a raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda, acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza e ascoltando i testimoni. Tra questi, una volontaria della parrocchia e alcuni coetanei dei ragazzi coinvolti. Al termine delle indagini, i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato a piede libero alle Procure Ordinaria di Vicenza e per i Minorenni di Venezia quattro giovanissimi, di cui tre minorenni e un maggiorenne.

Dalla ricostruzione emerge che all’origine della rissa vi sarebbe stata una diatriba tra due minori, maturata sui social. Datisi appuntamento presso il piazzale davanti alla chiesa per chiarire i loro dissapori, dopo qualche spintone hanno iniziato a prendersi vicendevolmente a pugni. Alla zuffa, poco dopo, si sono aggiunti altri due giovani, oltre ad un quinto ragazzo non ancora identificato, che hanno preso a colpire uno dei due minori. Il tutto si concludeva grazie all’intervento della volontaria della parrocchia, che ha indotto i ragazzi a dileguarsi.

