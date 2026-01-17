Valigia rintracciata grazie al Gps: denunciato un 40enne per furto aggravato

Nella valigia che gli era stata rubata erano contenuti i suoi effetti personali e il suo computer portatile. E ha seriamente corso il rischio di non rivederli più, se non fosse stato per il sistema di tracciamento Gps riposto nel bagaglio e collegato al suo cellulare. È una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista uno studente dell’Università di Trento, conclusasi con la denuncia a piede libero per furto aggravato nei confronti di un 40enne extracomunitario.

I fatti risalgono alla sera del 30 novembre scorso. Il giovane, residente nel bassanese, si stava recando a Trento per motivi di studio, utilizzando un autobus sostitutivo della corsa prevista in treno. Arrivato a destinazione, lo studente si è accorto che la valigia, collocata nell’apposito vano prima della partenza dalla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, non era più al suo posto. La denuncia dava quindi il via all’attività investigativa da parte del settore anticrimine del Commissariato bassanese.

Il bagaglio è stato infine recuperato nella mattinata del 1° dicembre: il Gps ha permesso agli agenti del Nucleo Volanti della Polizia di Stato di rinvenirlo nel vano tecnico di un condominio di viale Venezia. Una volta recuperata, la valigia è stata restituita al giovane. Le successive indagini hanno portato all’individuazione e identificazione del responsabile del reato, un cittadino marocchino classe 1986 già gravato da numerose segnalazioni di polizia (in maggioranza per reati predatori).

L’uomo, oltre che dal sistema di tracciamento, è stato incastrato anche dalle telecamere di video-sorveglianza, che lo hanno ripreso mentre si allontanava dopo il furto della valigia utilizzando i locali della stazione ferroviaria. Il 40enne è stato denunciato con l’aggravante di aver commesso il fatto a bordo dei mezzi pubblici.

