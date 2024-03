Auto con ventenni a bordo si schianta alle 3 di notte. Illeso il conducente, ferita la passeggera

Fine settimana di incidenti stradali nel Vicentino, con un’intervento urgente segnalato nella notte tra sabato e domenica anche nel Bassanese, più precisamente a Rosà in via Sacro Cuore, dopo l’uscita – autonoma secondo i primi rilievi – di strada di una vettura. L’auto, condotta da un 20enne, si è schiantata sul muretto di un’abitazione locale.

Il forte rumore proveniente dalla strada, alle 3 e 20 della notte, ha svegliato più di qualche residente che si è riversato sulla via per capirne prima l’origine e poi prestare aiuto in caso di bisogno. Riguardo all’autista, rimasto sostanzialmente illeso a parte qualche graffio, si è prodigato in supporto della ragazza coetanea seduta al suo fianco sul lato passeggero, rimasta incastrata nell’abitacolo.

E’ servito l’intervento di una squadra di vigili del fuoco di Bassano per estrarla utilizzando l’equipaggiamento in dotazione, per poi affidarla allo staff d’emergenza medica giunto a Rosà dal vicino ospedale di Bassano del Grappa. Sullo scenario dell’incidente, che non vedrebbe il coinvolgimento di altri veicoli, si sono visti poi i Carabinieri per i rilievi di rito. La situazione è tornata alla normalità alle prime luci dell’alba, dopo la rimozione della vettura fortemente danneggiata dall’urto.

Le cause dello schianto non sono per il momento note: l’alta velocità oppure le condizioni psicofisiche non adatte alla guida o, ancora, un ostacolo improvviso paratosi davanti al guidatore ventenne, un vicentino la cui residenza non è stata comunicata, rientrano nella rosa delle opzioni più probabili per spiegarlo. La giovane ricoverata, salvo complicazioni successive al ricovero, non rischierebbe la vita.