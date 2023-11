Scontro tra due veicoli, ne esce gravemente ferito un motociclista di 53 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova ricoverato in ospedale in terapia intensiva dalla tarda mattinata di oggi un 53enne rimasto sull’asfalto, gravemente ferito, dopo lo scontro avvenuto ad un incrocio di Rosà tra una Renault Megane e una motocicletta Aprilia 650 di cilindrata. L’uomo che stava al comando della moto – viaggiava senza passeggeri dietro – è stato sbalzato a distanza di 4/5 metri dopo l’impatto sulla vettura.

Si tratta di un appassionato di motori di Padova che stava effettuando un giro in comitiva con altri amici in sella alle due ruote. Questi ultimi non rimasti coinvolti direttamente nell’incidente accaduto in via Capitano Alessio nel Comune rosatese.

Sono stati proprio loro però a prestare i primi soccorsi al 53enne e chiedere aiuto al 118. A colpire in pieno l’Aprilia sarebbe stato un pensionato residente in paese – pare sia rimasto incolume -, un settantenne conducente della vettura Renault di colore bianco, con impatto sulla parte anteriore della macchina e il lato destro del motociclo.

Sin da subito, all’arrivo della squadra di emergenza del Suem 118 dal vicino polo medico del San Bassiano, si sono valutate come critiche le condizioni del ferito, decidendo il suo trasferimento immediato al San Bortolo di Vicenza dopo una prima fase di assistenza sul posto, nel reparto specializzato in interventi su traumi cranici gravi.

La notizia è in aggiornamento