Si schianta con la Mini contro un’abitazione in piena notte: grave un 60enne

Un boato a squarciato il silenzio della notte a Rosà, lungo la strada statale 47 Valsugana. La causa: l’uscita di strada di un’auto che si è schiantata contro il muro di una casa. A farne le spese, oltre ai danni ingenti al veicolo, è stato il giovane guidatore, portato in ospedale per i traumi riportati nell’urto.

L’incidente è avvenuto la notte scorsa, alle ore 2,45 di domenica 6 aprile, in via Mazzini, all’altezza del civico 147. Il conducente 60enne, probabilmente a causa della velocità o di una distrazione, ha perso il controllo di una Mini Cooper e si è schiantato contro un’abitazione.

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: la squadra dei vigili del fuoco giunta da Bassano del Grappa ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il 60enne. L’uomo è stato quindi immediatamente preso in cura dal personale del Suem 118, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in ospedale.

I rilievi dell’incidente stradale sono stati eseguiti dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

