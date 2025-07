Container pieno di carcasse si ribalta sulla carreggiata: mattina di code (e di puzza) in SS47

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un intero carico di carcasse e resti di animali da allevamento rovesciato in Valsugana: è la macabra visione, e l’odore nauseabondo che ha colpito gli automobilisti in transito lungo la strada statale 47 questa mattina, 4 luglio, a Pove del Grappa.

Intorno alle 8:30, infatti, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nel tratto di via Europa a seguito del ribaltamento di un container adibito al trasporto di carcasse e frattaglie di bovini, finito in mezzo alla carreggiata.

La squadra, giunta prontamente dal distaccamento di Bassano del Grappa, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori situazioni di pericolo. Fortunatamente, l’incidente ha coinvolto esclusivamente il container, senza danni a persone o ad altri veicoli. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità, la circolazione è stata regolata a senso unico alternato fino alla completa rimozione del mezzo e alla bonifica dell’area. I disagi alla circolazione sono proseguiti tutta la mattina: la carreggiata, ostruita parzialmente, ha reso necessario istituire un senso unico alternato fin circa alle ore 13.Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale di Bassano del Grappa per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, il personale Anas e il sindaco di Pove del Grappa.

