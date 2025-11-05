Alla guida con un coltello e documenti falsi, arrestato e liberato un 23enne
Un cittadino moldavo di 23 anni, con numerosi precedenti per reati che includono l’uso e il possesso di documenti falsi, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte tra il 3 e il 4 novembre mentre era alla guida di un furgone ed è poi stato liberato dall’autorità giudiziaria. L’intervento è scattato intorno alle 2 lungo via Castion a Rossano Veneto.
Gli agenti del Settore U.C.T. hanno fermato per un controllo di routine un furgone con il conducente a bordo. Alla richiesta dei documenti di identità e di circolazione gli agenti hanno notato un gran nervosismo da parte del giovane, che ha mostrato una patente di guida moldava e una carta d’identità rumena, per provare di appartenere alla Comunità Europea.
Insospettiti dal nervosismo evidente dell’uomo i poliziotti lo hanno perquisito, trovandogli all’interno di una tracolla un coltello multiuso con una lama di 6 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato. Gli agenti hanno quindi controllato la carta di identità rumena del 23enne attraverso il centro di cooperazione internazionale e gli accertamento hanno confermato che si trattava di un documento falso, con numero assegnato ad un’altra persona.
Il moldavo è stato quindi arrestato in flagranza di reato, ma è stato rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria.
