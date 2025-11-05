Vola dalla parete mentre arrampica da solo: alpinista soccorso in elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ volato giù dalla parete che stava scalando in solitaria in Val Scarabossa a Laghi per aprire una via e a vederlo sono stati due escursionisti che passavano per caso: hanno raggiunto l’uomo e lanciato l’allarme. L’incidente di cui è stato protagonista questa mattina un alpinista di Imola (Bologna) è accaduto prima delle 11.

Scattato l’allarme, una squadra veloce del soccorso alpino di Arsiero è partita immediatamente, seguita da una seconda. Otto soccorritori in tutto, arrivati all’imbocco del sentiero.

Sul posto è arrivato l’elicottero di Verona Emergenza che, dopo aver imbarcato in supporto alle operazioni uno dei soccorritori, tecnico di elisoccorso, lo ha calato con un verricello, assieme al proprio tecnico del soccorso alpino dell’equipaggio, sul luogo dell’incidente, a circa mille metri di quota, dove poi sono stati sbarcati anche medico e infermiere. L’infortunato, che lamentava dolore al torace, dopo essere stato imbarellato è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Vicenza.

