Torna “Schiodinzolando”, la sfilata per cani e padroni. Per una domenica in allegria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con un lustro di belle giornate da album dei ricordi già alle spalle e la ripresa dopo il break per la pandemia, torna a Schio il ritrovo periodico ritrovo per cani & padroni pronti a sfilare insieme e condividere la domenica in compagnia e in allegria.

“Schiodinzolando” invita tutti al Parco Canile di via Fornaci, per dare il via alla sesta edizione della manifestazione nella data del 1 ottobre. Appuntamento dalle 12 con lo stand della Pro loco, con la sfilata canina alle 15 e altre novità con organizzazione a cura come di consueto dei volontari di Enpa Thiene-Schio.

Tra queste, le visite guidate alla nuova sede del Parco Canile e al vicino Museo del Cavallo, ma anche la possibilità per i bimbi e non solo di scambiare le figure degli “Amici Cucciolotti” e di prendere contatto con il mondo Enpa, attraverso un box informativo, l’Ente Nazionale che si occupa di Protezione degli Animali e che ha nel gruppo altovicentino un avamposto molto attivo e determinato. Tra le proposte della domenica anche una dimostrazione cinofila di pronto soccorso a cura dei “Cani del Tribolo” e gli attrezzi rurali del passato in mostra.

Il Parco Canile di Schio è stato inaugurato ai primi di febbraio scorso, ed è dunque aperto al pubblico da meno di 8 mesi. Si tratta di una nuova struttura di accoglienza per animali abbandonati e in attesa di una famiglia, curata con cuore e abnegazione costanti dai volontari di Enpa Thiene-Schio. Qui si trovano sia canile sanitario che canile rifugio. L’area assegnata è ampia e con spazi verdi intorno, di circa 8 mila metri quadrati, di proprietà comunale e per realizzarla sono stati investiti 350 mila euro, servendo in pratica il bacino del distretto 2 dell’Ulss 7 Pedemontana, riferimento per 32 Comuni dell’Altovicentino. Sorge a fianco della sede della Protezione Civile.