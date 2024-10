Getta tre gattini dall’auto e uno muore schiacciato: carabinieri sulle tracce di un automobilista

Gravissimo episodio di maltrattamento di animali a Rossano Veneto. La denuncia arriva dall’Enpa di Bassano.

Sui social, infatti, il gruppo locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali ha raccontato il comportamento criminale di una persona che ha gettato in corsa dal finestrino di un’auto tre gattini, rimasti sull’asfalto mentre transitato altri veicoli.

Il truce fatto è accaduto la mattina del 2 ottobre, intorno alle 7.30 in via Bessica: secondo quanto racconta l’organizzazione che opera in difesa degli animali un automobilista mentre stava procedendo lentamente con la sua auto in mezzo al traffico congestionato, avrebbe aperto volontariamente il finestrino e gettato brutalmente sull’asfalto, “in mezzo alle auto, ai camion e sotto la pioggia battente”, tre cuccioli di gatto di circa due mesi, l’uno a distanza di cinquanta metri circa dall’altro. Sotto gli occhi esterefatti, evidentemente, degli altri automobilisti in transito.

Mentre il primo e il terzo gattino sono riusciti miracolosamente a salvarsi, il secondo è stato schiacciato come un’arancia dalle ruote dei mezzi pesanti che stavano passando. “Solo una persona, una sola persona ‘umana’ vede la scena – racconta l’Enpa – e prontamente fotografa auto e targa, poi si ferma per avvisarci e tentare di salvare i cuccioli, che però nel frattempo sono scappati letteralmente terrorizzati a bordo strada, verso i campi che circondano la zona industriale”.

1 di 7

“E’ l’ennesimo episodio di vergognosa inciviltà becera – aggiunge l’Enpa bassanese – che accade nelle nostre zone. Un reato penale commesso da un’essere ignobile, in mezzo ad un’imbarazzante indifferenza di troppi. Ringraziamo di cuore quell’unico essere umano che è intervenuto sul posto, e che ha speso del tempo per andare dai carabinieri a sporgere denuncia, fornendo dati preziosi alle forze dell’ordine per individuare nome e cognome del delinquente in questione. Ringraziamo altresì di cuore i genitori di una nostra volontaria, e alcuni membri dell’associazione Petra che si sono recati sul posto per cercarli. I cuccioli sono stati recuperati, grazie a Dio, e ssono stati presi in carico da noi di Enpa Bassano. Si trovano in stallo dai genitori della nostra volontaria, che con amore si stanno prendendo cura di loro. Gli episodi di ineducazione, di crudeltà, di maltrattamento a danno degli animali continua ad aumentare e lanciamo nuovamente il nostro grido d’allarme. I carabinieri sono sulle tue tracce – concludono i volontari -. Vergognati!”.