Sabato l’addio a Riccardo Zanchetta, morto in moto alla vigilia di Ferragosto

Si terrà sabato 24 agosto alle dieci in duomo a Rossano Veneto il funerale di Riccardo Zanchetta, il papà di 27 anni morto mercoledì scorso a Bassano del Grappa in via Asiago dopo aver tamponato in moto un furgone frigo.

Ieri è stata effettuata l’autopsia, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che vuole andare a fondo sulle cause che hanno portato allo schianto dello scorso 14 agosto. Zanchetta lascia la compagna e un figlio di soli tre anni, con i quali viveva in via Cusinati. Lavorava da anni come operaio nella cartiera del paese.

L’incidente

Intorno alle 12.30 del giorno prima di Ferragosto Zanchetta stava percorrendo via Asiago in direzione San Michele in sella alla sua Honda Hornet quando ha tamponato violentemente un furgone-frigo condotto da un 45enne di Vicenza, che poco prima si era immesso provenendo da via Canove. Le indagini sono curate dai carabinieri della compagnia di Bassano.