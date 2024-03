Incidente in campagna, un 46enne muore travolto da una motozappa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente mortale sul lavoro in via Novellette a Rossano Veneto, dove un giovane uomo di 46 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo di una motozappa in un terreno. La stessa lo avrebbe travolto, ferendolo letalmente.

Secondo quanto si apprende, in attesa di conferme da parte dei Carabinieri intervenuti nell’area di campagna a nord del centro cittadino, il rossanese stava manovrando il mezzo agricolo da solo nel pomeriggio di oggi, domenica 17 marzo.

La vittima non avrebbe avuto modo di chiedere aiuto, e solo a distanza di parecchi minuti se non ore dei familiari, preoccupati per il suo mancato rientro, si sono recati nei campo per chiamarlo. Facendo una terribile scoperta e dando l’allarme al 118. Giunti sul posto in pochi minuti dall’ospedale di Bassano del Grappa, ma senza poter fare nulla per salvare la vita al 46enne vicentino.

La notizia è in aggiornamento