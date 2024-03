Serie A, Inter-Napoli finisce 1 a 1. Vincono Milan e Roma: altro stop per la Juventus

È finito con un pareggio il posticipo della 29esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Nerazzurri e partenopei si fermano sull’1 a 1, anche se è all’Inter a dover recriminare di più per i tre punti che non sono arrivati ma che sembravano in cassaforte prima degli ultimi 10 minuti di gioco. A pareggiare i conti – dopo il gol di Darmian nel primo tempo – è l’ex Juan Jesus che tutto solo sugli sviluppi di calcio d’angolo batte Sommer con un colpo di testa. Calzona resta inchiodato al settimo posto, Inzaghi frena invece dopo 10 vittorie consecutive, ma rimane in vetta alla classifica a +14 sul Milan.

Milan che nel tardo pomeriggio di domenica ha battuto il Verona al Bentegodi. Finisce 3 a 1 per i rossoneri che sbloccano la gara con Theo Hernandez al 43’, raddoppiano con Pulisic al 50’ e chiudono all’80’ con Chukwueze. Nel mezzo la rete di Noslin sigla al 65’ per gli scaligeri. Un passo avanti importante in chiave secondo posto per il Milan, che adesso allunga a +3 sulla Juventus. I bianconeri si fermano ancora e nel lunch match di giornata non vanno oltre lo 0 a 0 contro il Genoa.

Ancora una vittoria invece per la Roma che ha battuto 1-0 il Sassuolo, confermandosi a -3 dal quarto posto del Bologna che vale la qualificazione alla prossima Champions League. All’Olimpico, la formazione di De Rossi è andata oltre la stanchezza per gli impegni europei superando di misura i neroverdi di Ballardini grazie a una conclusione da fuori area di capitan Pellegrini, al settimo centro stagionale.

Non si è giocata Atalanta-Fiorentina, gara che avrebbe animato il tardo pomeriggio domenicale. Il grave malore che ha colto il direttore generale viola Joe Barone ha costretto la Lega al rinvio del match. Barone, che al momento del malore si trovava in hotel con la squadra a Bergamo, è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano. In serata è stato raggiunto dagli altri membri della dirigenza, dai calciatori e dai familiari.