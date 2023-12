San Bassiano, Iavernaro nuovo direttore della cardiologia: “Orgoglioso di guidare un’eccellenza”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà il dottor Antonio Iavernaro, già direttore della struttura semplice dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale San Bassiano, il nuovo direttore facente funzione dell’U.O.C. di Cardiologia, in sostituzione del dottor Fabio Chirillo andato recentemente in pensione.

Il dottor Iavernaro si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Parma, dove ha conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, per poi costruire la sua intera carriera all’ospedale di Bassano, con incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere, nel 1998, la guida dell’allora struttura semplice di Emodinamica, diventata U.O.S.D. Emodinamica nel 2020.

Oltre all’emodinamica diagnostica e interventistica, nel corso della sua carriera ha approfondito in particolare gli ambiti della clinica ambulatoriale (cardiopatie ischemiche, scompensi cardiaci, aritmie) e l’ecocardiografia.

“Avendo lavorato per quasi 40 anni alla Cardiologia del San Bassiano – commenta il dottor Iavernaro – questo incarico mi rende particolarmente orgoglioso. Nell’affrontarlo posso contare su un’ottima conoscenza della struttura, che opera a diversi livelli: c’è innanzitutto la componente clinica gestita dal reparto di Cardiologia e dall’Unità Coronarica, quest’ultima per i pazienti che necessitano di un’assistenza di tipo intensivo, accanto ad un ambulatorio cardiologico multi specialistico nel quale convergono pazienti con differenziazioni ultraspecialistiche, come ad esempio patologie aritmiche, ischemiche, valvolari, o scompensi; c’è inoltre una componente ecocardiografica di altissimo livello, con metodiche all’avanguardia, oltre naturalmente all’attività del laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia che si occupano rispettivamente della cura della cardiopatia ischemica e delle aritmie”.

E sulle competenze e capacità della Cardiologia del San Bassiano richiama l’attenzione anche il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza: “Nel corso degli anni la Cardiologia dell’ospedale di Bassano ha saputo affermarsi come un punto di riferimento. Di questo percorso di crescita il dottor Iavernaro è stato parte attiva guidando l’Emodinamica e sono certo dunque che ora saprà coordinare al meglio l’attività del reparto, in attesa che venga esplicato il concorso per la nomina del nuovo primario, per la quale naturalmente ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Vorrei cogliere l’occasione anche per ringraziare il dottor Chirillo, il cui apporto è stato fondamentale per rendere la Cardiologia del San Bassiano il reparto di alto livello che è oggi”.

Ringraziamenti per il collega ai quali si è unito anche il subentrante Iavernaro: “Chirillo è stato un primario particolarmente valido sia da punto di vista scientifico e che umano. Da una parte infatti ha portato un significativo arricchimento scientifico grazie alla sua esperienza e al suo spirito di aggiornamento continuo, dall’altra è stato sempre una persona disponibile a mettersi in gioco e ad aiutare anche concretamente i suoi collaboratori ogni qual volta ve n’è stata necessità”.