Doppio intervento sulle Piccole Dolomiti: in azione l’elisoccorso

Doppio intervento, nel pomeriggio di oggi sabato 30 dicembre, dell’elisoccorso alzatosi in volo per raggiungere due distinti feriti nelle Piccole Dolomiti.

Nel primo caso, un escursionista in uscita sul Baffelan avrebbe sbattuto la testa dopo essere scivolato probabilmente a causa del fondo ghiacciato: soccorso dai sanitari, è stato imbarrellato e trasferito al San Bortolo di Vicenza in codice giallo.

L’elicottero decollato invece da Trento ha raggiunto invece un secondo avventore della montagna che si sarebbe procurato alcune ferite non gravi, a circa 300metri dal Rifugio Battisti nel Comune di Recoaro Terme.

In entrambi i casi situazioni non gravi: rimane comunque valido l’appello dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, specie in questi giorni di vacanza per molti, a prestare molta attenzione nelle escursioni anche in considerazione della forte escursione termica oltre che, anche in mancanza di neve al suolo, della presenza del ghiaccio specie alle quote medio-alte. Fondamentale infine l’equipaggiamento e la preparazione, che devono essere adeguati e commisurati alle capacità di ciascuno.

in copertina foto di repertorio