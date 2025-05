Nuova guida per il Day Hospital: incarico al dottor Falco, da 27 anni al San Bassiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, nel distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana, ha un nuovo responsabile per l’Unità Operativa Semplice Day Hospital Oncologico: è il dottor Isacco Falco, 60enne (della classa 1965) originario di Napoli. Si tratta di una sorta di promozione interna, visto che il medico citato lavora nelle corsie del polo locale da oltre 25 anni.

Napoletano di origine ma oramai bassanese d’adozione da oltre 25 anni, lo specialista nella cura dei tumori si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università del capoluogo campano, dove ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica.

La sua carriera professionale lo ha poi portato in Veneto e precisamente subito in provincia di Vicenza: prima nell’ex Ulss 5 ad Arzignano, e successivamente, dal 1998 ad oggi, al Servizio di Oncologia di Bassano. Le sue prime parole dopo l’investitura ufficiale. “Sono naturalmente orgoglioso di questa nomina, che arriva dopo gran parte della mia carriera trascorsa all’ospedale di Bassano, e ringrazio la Direzione per la fiducia dimostrata – ha commentato il dottor Falco -. Sono convinto che, lavorando in sinergia con il dottor Franco Bassan, direttore di Oncologia a Santorso, potremo assicurare ai pazienti una gestione sempre più efficace e all’avanguardia nelle metodologie. Proprio la collaborazione tra i diversi ospedali dell’Azienda ha portato a significativi progressi negli ultimi anni, in particolare nel settore della Senologia, e confido che, operando in team, sarà possibile raggiungere risultati altrettanto importanti anche per il trattamento di tutte le altre neoplasie solide”.

Il Direttore Generale Carlo Bramezza ha espresso i suoi auguri al dottor Falco: “Auguro al dottor Falco un proficuo lavoro. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e al suo approccio collaborativo, svolgerà un ruolo cruciale nel garantire ai pazienti i più elevati standard assistenziali, sia dal punto di vista clinico che nella presa in carico globale della persona”.

