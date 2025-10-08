Precipita col parapendio e si incastra su un albero: 40enne miracolata

Una pilota di parapendio polacca è precipitata oggi nei boschi sopra Solagna. È stata lei stessa a dare l’allarme, illesa, ma sospesa a un’altezza di 10 metri con la vela incastrata tra i rami di un albero. Attorno alle 14.30 è stato attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha messo a disposizione una squadra per dare supporto all’elicottero di Treviso emergenza. Arrivata sul posto, non distante dal sentiero numero 948, l’eliambulanza ha verricellato il tecnico di elisoccorso, che ha recuperato la quarantenne, calandola a terra, per poi issarla a bordo e trasportarla a valle. Allertati anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza del Suem di Bassano.

(foto d’archivio)