Escursionista scivola sul Monte Caviojo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attivato attorno a mezzogiorno dalla Centrale del 118, il Soccorso alpino di Arsiero è intervenuto sul Monte Caviojo, per una escursionista che si era infortunata e non era più in grado di proseguire il cammino da sola. La 48enne di Chioggia, che era salita assieme al compagno da San Rocco, poco sotto il Bivacco Vettori aveva messo male un piede riportandone un trauma. Una prima squadra veloce di tre soccorritori è scesa dal Monte Cimone e la ha raggiunta, affiancata presto da una seconda squadra di altri otto volontari.

Dopo averle immobilizzato il piede, i tecnici la hanno caricata in barella e trasportata per circa un’ora in salita fino ai mezzi. L’infortunata ha poi deciso di recarsi autonomamente all’ospedale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.