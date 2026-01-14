Malore fatale in casa: si è spento Giuseppe Dall’Igna, volto storico del volontariato

La comunità maladense si è svegliata oggi con una notizia che lascia un vuoto difficile da colmare. È scomparso nella prima mattinata Giuseppe Dall’Igna, figura di riferimento dell’associazionismo locale, presidente dei Carabinieri Volontari al suo secondo mandato e volto conosciuto per impegno, dedizione e senso del dovere. Un uomo che, per molti, rappresentava l’essenza stessa del servizio alla comunità.

Secondo le prime informazioni Dall’Igna, 69 anni compiuti ad agosto, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. A trovarlo senza vita è stata la moglie Lorenza, che non riuscendo a contattarlo telefonicamente si è precipitata a casa, facendo la drammatica scoperta. Una tragedia improvvisa che ha scosso familiari, amici e l’intero paese. Il ricordo più immediato arriva dalla voce commossa del suo segretario, Flavio Dalla Vecchia, che con lui ha condiviso anni di servizio nel 116° Gruppo Volontariato ANC Malo O.d.V.: “Un uomo ammirevole, sempre disponibile. Anni di servizio a Malo ma anche fuori. Giuseppe, così come altri colleghi, faceva anche servizio di trasporto per il Comune, prestandosi sempre con generosità, il primo a correre”.

Parole che restituiscono l’immagine di un volontario instancabile, orgoglioso della propria divisa e profondamente legato all’Arma dei Carabinieri, che considerava parte della sua identità. Tra i primi a esprimere vicinanza alla famiglia, il sindaco Moreno Marsetti, che ha voluto ricordare Dall’Igna come una presenza preziosa per il paese, un collaboratore sempre pronto a mettersi in gioco e un cittadino esemplare. Un dolore condiviso da tutta Malo: associazioni, volontari, amici e conoscenti che negli anni hanno incrociato il suo cammino e che oggi si stringono attorno ai familiari. I funerali si terranno sabato 17 alle ore 10, nel Duomo di Malo, dove in molti vorranno rendere omaggio ad un uomo che ha dato tanto alla sua comunità: di cui rimane un’eredità fatta di impegno e generosità che continuerà a vivere nelle persone che ha aiutato oltre che nei colleghi fieramente guidati.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.