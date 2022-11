Spettacolando – A Bassano il Capodanno è da ridere con Marco e Pippo

A conclusione di un anno incredibile con una serie di sold-out al Gran Teatro Geox di Padova con più di 10 mila spettatori complessivi, il clamoroso successo delle date estive da Asiago all’Adriatico, il programma televisivo “Sensaltro show” e oltre 2 milioni di interazioni mensili raccolte dai suoi video sui social, il trio comico Marco e Pippo annuncia un nuovo imperdibile show: il 31 dicembre 2022 sarà infatti al PalaDue di Bassano del Grappa per festeggiare il Capodanno a suon di risate.

Con la sua solita irresistibile ironia, il trio ha intitolato lo spettacolo “Capodanno World Tour – Unica Tappa: Bassano”, invitando i fan a non perdersi la serata, “anca perché femo soeo questa…”.

Marco e Pippo raccontano così lo show in programma per l’ultimo dell’anno: “ ‘Capodanno World Tour – Unica Tappa: Bassano’ è uno spettacolo speciale che mescola pezzi inediti a pezzi già visti, con la presenza dei nostri personaggi storici e di alcune nuove sorprese. Sarà una serata di festa, musica live, risate e tanta carica. È anche il modo migliore per partire alla grande con l’anno nuovo e lasciare alle spalle i cattivi pensieri! Ed è soprattutto il nostro modo per dire a tutti grazie per l’affetto, il calore e la gioia che portate da ormai molti anni nelle nostre vite”.

Va detto che si tratta di un grande ritorno, visto che proprio a Bassano il trio ha messo in scena il loro ultimo show di Capodanno nel 2019: “Il nostro ultimo spettacolo di Capodanno è stato tre anni fa e proprio al palazzetto di Bassano. Quella volta ci siamo detti ‘auguri’, ma visto quello che è successo nei due anni successivi, avremmo dovuto dire ‘buona fortuna!’… A distanza di tre anni, torniamo sullo stesso palco per una serata di festa e musica live con la Keller Band, con ancora più carica, gioia e voglia di divertirci. Per chiudere un cerchio e aprirne un altro nuovissimo e carico di tante belle cose”.

Il trio

Il trio Marco e Pippo, dal 2005 ad oggi, ne ha fatta di strada. L’abbiamo visto partire dai palchi delle feste di piazza, fino a calcarne uno di rilievo come quello del Gran Teatro Geox, luogo in cui si sono esibiti artisti nazionali ed internazionali, senza contare poi il fenomeno video: 2 milioni di interazioni sui social al mese.

Eppure, l’aspetto più piacevole per chi ha avuto modo di conoscerli e seguirli fin dall’inizio, è che di fronte ad una innegabile crescita professionale questi tre ragazzi hanno saputo mantenere la loro genuinità, accoglienza e spontaneità. Nei loro spettacoli oltre a divertirsi, si sente il calore di una comunità, di una famiglia, e ti sembra di conoscerli da sempre.

In breve

31 dicembre 2022 – inizio ore 22:30

PalaDue – Via Cà Dolfin, 60 | Bassano del Grappa

Biglietti in prevendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 23 novembre su Ticketmaster.it e Ticketone.it a partire da 30 euro più diritti di prevendita

Info: zedlive.com – info@zedlive.com – marcoepippo.com

Instagram: marcoepippo, Facebook: marcoepippo

