Asilo nido comunale: in arrivo fondi dal Pnrr per 456mila euro, verrà ampliato e ammodernato

Nuovi fondi in arrivo per il comune di Malo, in questi giorni l’amministrazione comunale ha ricevuto l’ok per l’assegnazione di 456mila euro provenienti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. La richiesta è stata avanzata per realizzare importanti interventi di ammodernamento dell’asilo nido comunale di via don A. Brizzi, nei lavori è previsto anche un importante ampliamento. Soddisfazione al palazzo comunale una volta appresa la notizia, con il primo cittadino Marsetti impegnato in prima persona a seguire l’iter burocratico.

“Dopo gli oltre 150 mila euro ricevuti per accrescere la digitalizzazione dei servizi comunali –spiega il sindaco Moreno Marsetti– questo nuovo contributo ci permette di avviare il progetto esecutivo e procedere poi ai lavori di ammodernamento dell’Asilo, ricavando nuovi spazi sicuri e confortevoli. Questo contribuito rientra negli oltre 12 milioni di euro di progetti che abbiamo presentato per ottenere dei finanziamenti confermando come la nostra azione vada nella direzione di accrescere ed ammodernare il patrimonio edilizio cittadino, con servizi che possano soddisfare le necessità delle diverse fasce della popolazione”.

Il progetto nasce dall’esigenza di risolvere alcune criticità dimensionali dell’attuale struttura per rendere gli spazi più confortevoli ed idonei alle attività che si svolgono, migliorando i livelli di sicurezza, di operabilità, di agio e di gradevolezza dell’edificio a tutto vantaggio dei piccoli utenti, delle loro famiglie, di maestre e personale di servizio. Non solo. L’intervento finanziato con i fondi del Pnrr, permette di risolvere alcune criticità quali gli esegui spazi del centro di cottura e degli spogliatoi e servizi igienici del personale, della sezione lattanti attualmente sottodimensionata, la creazione di un magazzino e di uno spazio esterno coperto per gli stessi lattanti. Una diversa e migliore distribuzione degli spazi permetterà così di ampliare anche l’offerta formativa.

L’amministrazione comunale, nel suo progetto preliminare, ha previsto un ampliamento di circa 200 mq che verrà posto nel lato est del fabbricato, sfruttando oltremodo le parti esterne per realizzare pergolati e tettoie utili per agevolare l’ingresso alla struttura.