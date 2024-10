Sting al Bassano Music Park: l’edizione 2025 ospiterà la leggenda della musica internazionale

Un evento straordinario caratterizzerà l’edizione 2025 del Bassano Music Park. Il festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa, si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili della prossima estate.

Domenica 6 luglio, il Parco Ragazzi del ’99 si trasformerà in un palcoscenico per la musica internazionale, ospitando un’icona mondiale come Sting. Bassano del Grappa sarà una delle tappe del suo tour mondiale “Sting 3.0″. Con il chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas, la band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile discografia dell’artista.

Il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco: “Siamo felici di ospitare a Bassano del Grappa Sting, un artista seguito ed amato da generazioni di appassionati in tutto il mondo. La scelta di inserire una tappa del suo tour europeo nella nostra città, grazie alla DuePunti Eventi, conferma la capacità organizzativa e di accogliere eventi internazionali dimostrata negli anni e ci permetterà di fare conoscere la bellezza e l’attrattività del nostro territorio ad un ampio pubblico. Parco Ragazzi del ’99 offre un contesto di grande suggestione, un teatro a cielo aperto che anche in questa occasione saprà offrire l’ideale cornice ad uno spettacolo che si annuncia entusiasmante”.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare un artista di questo calibro, che proietta il festival tra i grandi appuntamenti della scena europea – ha commentato Valerio Simonato, patron di DuePunti Eventi e organizzatore dell’evento -. Saranno tre giornate intense, in cui trasformeremo il parco in un grande palcoscenico internazionale, con una capienza fino a 8 mila posti a sedere. Questo evento, al quale lavoriamo da più di un anno, rappresenta un importante investimento per la crescita della nostra società, che ormai punta a grandi numeri e a una qualità artistica d’eccellenza. Ringraziamo la città di Bassano del Grappa per la fiducia riposta in questo progetto, destinato a lasciare un segno mediatico e a generare significativi benefici per il territorio”.

Conosciuto per il suo lavoro come artista solista e come frontman e autore di canzoni del gruppo seminale The Police, Sting ha costantemente spinto i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Nella sua illustre carriera, ha ricevuto 17 Grammy Awards e ha venduto 100 milioni di album in tutto il mondo. Compositore, cantautore, attore, autore e attivista, Sting ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors.

I membri del Fan Club di Sting avranno l’opportunità di accedere a una speciale prevendita visitando il sito sting.com, a partire da mercoledì 30 ottobre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10 di lunedì 4 novembre. Ulteriori informazioni sono disponibili su priceless.com. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di mercoledì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.