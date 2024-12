Carambola tra tre auto, due finiscono fuori strada. Ferite due conducenti

Ambulanze e vigili del fuoco in soccorso dei tre conducenti di altrettanti veicoli incidentati alle 14 di martedì pomeriggio a Tezze sul Brenta, da dove si è proceduto poi al ricovero in pronto soccorso di Bassano del Grappa di due donne rimaste ferite.

Si tratta nel dettaglio delle conducenti di una Volkswagen Golf di colore bianco e dell’Audi A3 grigi chiaro finite fuori della carreggiata in via Baracche, dopo la collisione multipla che ha determinato una carambola. Illeso il terzo conducente, un uomo alla guida di un Range Rover, di colore grigio scuro, l’unica vettura rimasta con le quattro ruote sull’asfalto.

I Carabinieri della stazione locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi sull’incidente, sulla cui dinamica non si hanno per il momento ricostruzioni fedeli alla realtà. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora, dopo la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e del tratto di strada in cui si è verificato l’incidente odierno.