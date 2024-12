Nuovo grave incidente sul lavoro: operaio cade da 10 metri. Ricovero in elisoccorso

Si è attivata la procedura di soccorso in regime di massima emergenza oggi intorno alle 12 a Lonigo, per trasportare in eliambulanza – inviata dall’ospedale di Verona – un operaio del quale al momento non si conosce l’identità. L’incidente sul luogo di lavoro è avvenuto alla Fis – Fabbrica Italiana Sintetici – nello stabilimento di Almisano in via Dovaro.

La persona infortunata gravemente, oltre all’età e alla provenienza dipendente di una ditta esterna impegnata in un’opera di manutenzione, sarebbe precipitata al suolo da un’altezza di circa 10 metri. Si tratta di un uomo, caduto da una tettoia.

Dalle prime informazioni raccolte dalla centrale operativa è noto per ora che la vittima della caduta ha riportato traumi importanti e assortiti anche al tronco e, viste le condizioni, è stato richiesto il decollo dell’elisoccorso del Suem 118 al fine accelerare i tempi di ricovero. Il lavoratore è affidato dal primo pomeriggio alle cure dell’équipe di rianimazione del polo berico del San Bortolo, in prognosi riservata.

Intanto nella sede aziendale sono stati chiamati i tecnici dello Spisal, oltre ai Carabinieri per i rilievi, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza e raccogliere le testimonianze dei presenti quando è avvenuto l’imprevisto.

Sull’episodio l’azienda ha diramato nel pomeriggio una nota: “F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici conferma che questa mattina, presso lo stabilimento di Lonigo, è avvenuto un incidente che ha coinvolto un operaio di una ditta esterna impegnato in un’attività di manutenzione. L’operaio, a seguito della caduta da una tettoia, è stato immediatamente soccorso dal personale di F.I.S. e dai Vigili del Fuoco prontamente chiamati, che lo hanno trovato vigile ed è stato trasportato all’ospedale per i necessari accertamenti e le opportune cure mediche. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

La notizia è in aggiornamento